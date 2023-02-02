«Спартак» переиграл «Ростов» в матче Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби

Московский «Спартак» переиграл «Ростов» в стартовом матче Зимнего Кубка Российской премьер-лиги в Абу-Даби, сообщает «Интерфакс».

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. После этого, согласно регламенту, состоялась серия пенальти, победителем в которой стали футболисты столичного клуба. Голкипер красно-белых Александр Селихов отразил три удара, еще в одном случае «Ростов» пробил мимо ворот.

В турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», которые сыграют друг с другом в пятницу, 3 февраля.

Ранее, как сообщала НСН, подтверждён переход парагвайца Дуарте в московский «Спартак».

