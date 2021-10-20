«Спартак» перед матчем с «Лестером» вспоминает жертв трагедии 1982 года
Матч Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и английским «Лестером» начнется сегодня с минуты молчания, сообщает пресс-служба столичного клуба.
20 октября 1982 года произошло одно из самых трагических событий в истории отечественного спорта. Из-за давки в концовке матча «Спартака» с голландским «Хаарлемом» погибли более 60 человек, пришедших в тот день в «Лужники».
Руководители «Спартака» и игроки, которые не смогут сыграть с «Лестером», в среду почтили память жертв трагедии, возложив цветы к памятнику, установленному у стадиона.
После сенсационной гостевой победы над итальянским «Наполи» «Спартак» вышел на второе место в Группе D Лиги Европы, набрав три очка. «Лестер» занимает четвертое место, набрав в двух матчах одно очко.
При этом 16 октября в матче Английской Премьер-лиги «Лестер» обыграл со счетом 4:2 «Манчестер Юнайтед», в составе которого играли Криштиану Роналду, Поль Погба и другие звезды.
Матч между «Спартаком и «Лестером» начнется сегодня в 17:30 по московскому времени. Допуск на стадион «Спартак» осуществляется по QR-кодам.
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