«Спартак» перед матчем с «Лестером» вспоминает жертв трагедии 1982 года

Матч Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и английским «Лестером» начнется сегодня с минуты молчания, сообщает пресс-служба столичного клуба.

20 октября 1982 года произошло одно из самых трагических событий в истории отечественного спорта. Из-за давки в концовке матча «Спартака» с голландским «Хаарлемом» погибли более 60 человек, пришедших в тот день в «Лужники».

Руководители «Спартака» и игроки, которые не смогут сыграть с «Лестером», в среду почтили память жертв трагедии, возложив цветы к памятнику, установленному у стадиона.

После сенсационной гостевой победы над итальянским «Наполи» «Спартак» вышел на второе место в Группе D Лиги Европы, набрав три очка. «Лестер» занимает четвертое место, набрав в двух матчах одно очко.