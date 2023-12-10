«Спартак» отказался обжаловать дисквалификацию Абаскаля
Московский футбольный клуб «Спартак» не намерен обращаться в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) для обжалования дисквалификации главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Мы не будем подавать апелляцию на решение о дисквалификации Гильермо Абаскаля», - сказал в беседе с ТАСС генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
В ходе матча с «Ахматом» 3 декабря главный тренер красно-белых толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Бериши. Абаскаль получил красную карточку и был дисквалифицирован на три матча.
«Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. 9 декабря столичный клуб разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0, передает «Радиоточка НСН».
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