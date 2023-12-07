Мостовой назвал главного тренера Абаскаля посторонним для «Спартака»
Московский футбольный клуб «Спартак» может заиграть лучше без главного тренера Гильермо Абаскаля, считает бывший нападающий команды и национальной сборной Александр Мостовой.
Футболист высказался о дисквалификации Абаскаля за толчок полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши.
Мостовой отметил, что зачастую личность главного тренера не влияет на качество игры команды. По словам спортсмена, бывали случаи, когда игроки проводили результативные матчи даже в условиях дисквалификации наставника.
Экс-игрок красно-белых назвал Абаскаля случайным человеком в «Спартаке».
«Мы уже привыкли к тому, что в «Спартаке» оказываются посторонние люди», - цитирует Мостового «Газета.Ru».
Наставник красно-белых дисквалифицирован на два матча и на один условно, напоминает «Радиоточка НСН».
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