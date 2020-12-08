«Спартак» официально объявил об уходе Газизова
Шамиль Газизов покинул пост генерального директора «Спартака». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба. Совет директоров принял решение назначить руководителем московского «Спартака» его управляющего директора Евгения Мележикова. Его основными задачами на новом посту станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ.
В свою очередь, спортивным блоком и формированием трансферной стратегии займется спортивный директор Дмитрий Попов, отмечают Известия.
Напомним, Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля 2020 года. Его предыдущим местом работы был ФК «Уфа».
Между тем, в августе стало известно, что четверо игроков «Спартака» будут проданы либо отданы в аренду. Об этом заявил тогда еще гендиректор московского клуба Шамиль Газизов, пишет «Чемпионат».
По данным издания, такое решение принято тренерским штабом. Речь идет о футболистах Ломовицком, Тимофееве, Мелкадзе и Гулиеве. При этом Газизов отметил, что все игроки сильные и смогут усилить любую команду.
Как отмечает "Свободная пресса", ранее сообщалось, что Мелкадзе, Ломовицкий и Тимофеев могут перейти в подмосковные «Химки».
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