ФК «Спартак» уволил генерального директора Цорна

Совет директоров московского «Спартака» решил расстаться с генеральным директором Томасом Цорном, проработавшим в клубе больше года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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В «Спартаке» также отметили, что рассматривают нескольких кандидатов на позицию гендиректора. Нового человека назначат в ближайшие дни. По информации «Чемпионат.com», одним из кандидатов на эту позицию является бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале написал, что в числе претендентов на пост гендиректора «Спартака» - нынешний гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Уже известно, в «Спартаке» остаётся главный тренер Доменико Тедеско, которого привёл в клуб Цорн. Как утверждает «Спорт-Экспресс», в следующем сезоне 2020/21 ему поставлена задача выйти с командой в групповой турнир Лиги чемпионов.

У «Спартака» впереди полуфинал Кубка России с чемпионом страны петербургским «Зенитом». В национальном первенстве столичная команда, пытающаяся зацепиться за еврокубковую зону, набрала только одно очко в трёх последних матчах.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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