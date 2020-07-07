ФК «Спартак» уволил генерального директора Цорна
Совет директоров московского «Спартака» решил расстаться с генеральным директором Томасом Цорном, проработавшим в клубе больше года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В «Спартаке» также отметили, что рассматривают нескольких кандидатов на позицию гендиректора. Нового человека назначат в ближайшие дни. По информации «Чемпионат.com», одним из кандидатов на эту позицию является бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале написал, что в числе претендентов на пост гендиректора «Спартака» - нынешний гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.
Уже известно, в «Спартаке» остаётся главный тренер Доменико Тедеско, которого привёл в клуб Цорн. Как утверждает «Спорт-Экспресс», в следующем сезоне 2020/21 ему поставлена задача выйти с командой в групповой турнир Лиги чемпионов.
У «Спартака» впереди полуфинал Кубка России с чемпионом страны петербургским «Зенитом». В национальном первенстве столичная команда, пытающаяся зацепиться за еврокубковую зону, набрала только одно очко в трёх последних матчах.
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