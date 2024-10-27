«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Пари Нижний Новгород» в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. В составе победителей отметились Тео Бонгонда и Шамар Николсон.

Нижегородцы впервые проиграли под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко. Он возглавил «Пари НН» в октябре.

Ранее экс-наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля уволили с должности главного тренера испанской команды «Гранада» после трех месяцев работы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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