Составы четырех футбольных клубов РФ вошли в Топ-100 самых дорогих в мире

Сразу четыре футбольные команды из России попали в топ-100 мировых клубов с самыми дорогими составами. Список составил Международный центр спортивных исследований (CIES).

РФ в рейтинге представляют санкт-петербургский «Зенит» и три московских клуба – «Динамо», «Локомотив», «Спартак». Они заняли соответственно 55, 85, 88 и 95 строчки. Стоимость всех игроков «Зенита» оценена в 237 миллионов евро, «Динамо» - в 140 миллионов евро, «Локомотива» - в 135 миллионов евро, «Спартака» - в 127 миллионов евро.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первую строчку по совокупной стоимости игроков занимает «Реал» из Мадрида -1 миллиард, 728 миллионов евро. Вторым идёт английский «Манчестер Сити» - 1 миллиард, 471 миллион евро. На третьем месте обосновался английский «Челси» - 1,388 миллиарда евро.

