«Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 4:2. Голы в команде победителей забили Йори Лехтеря (20, 59) и Максим Цыплаков (39, 60), у «Нефтехимика» отличились Отсо Рантакари (10-я минута) и Алексей Волгин (32).

Встреча команд прошла в Москве. Как пишет агентство, по итогам матча "Спартак" (38 очков) занимает 7-ое место в рейтинге Западной конференции, »Нефтехимик" (20 очков) находится на последней строчке на Востоке.

