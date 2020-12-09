«Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
Московский хоккейный клуб "Спартак" обыграл «Нефтехимик" (Нижнекамск) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счетом 4:2. Голы в команде победителей забили Йори Лехтеря (20, 59) и Максим Цыплаков (39, 60), у «Нефтехимика» отличились Отсо Рантакари (10-я минута) и Алексей Волгин (32).
Встреча команд прошла в Москве. Как пишет агентство, по итогам матча "Спартак" (38 очков) занимает 7-ое место в рейтинге Западной конференции, »Нефтехимик" (20 очков) находится на последней строчке на Востоке.
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