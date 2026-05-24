«Спартак» обыграл «Краснодар» в финале Кубка России

Встреча на стадионе «Лужники» в основное время завершилась со счётом 1:1. У красно-белых гол забил Пабло Солари, у «быков» - Дуглас Аугусто.

В серии пенальти «Спартак» оказался точнее - 4:3. Решающую роль сыграл вратарь Илья Помазун, вышедший на замену в концовке основного времени и отразивший удары Хуана Боселли и Кевина Ленини.

Для «Спартака» это пятая победа в Кубке России. Последний раз команда поднимала трофей в 2022 году, обыграв в серии пенальти московское «Динамо».

Матч посетили 72 978 зрителей. Это новый рекорд посещаемости финалов Кубка России, который превзошёл предыдущее достижение 2022 года в 69 306 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».