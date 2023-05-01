«Спартак» обыграл «Динамо» в ретроматче в Волгограде

Кремль: Путин проведет во вторник совещание с правительством по вопросам развития туристической отрасли СМИ: на главного прокурора Болгарии Ивана Гешева совершено покушение СМИ: в Париже на акции против повышения пенсионного возраста произошли стычки демонстрантов с полицией Сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы «Анимация» Константин Кулясов пожелал удачи молодым музыкантам