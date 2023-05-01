«Спартак» обыграл «Динамо» в ретроматче в Волгограде

Московский «Спартак» победил в матче со сталинградским «Динамо», посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

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Встреча состоялась 1 мая в Волгограде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей.

На 51-й минуте ворота хозяев поразил Роман Павлюченко. Спустя восемь минут преимущество гостей укрепил Александр Самедов.

Воронежский «Факел» 28 апреля обыграл столичное «Динамо» в матче, приуроченном к 100-летию спортивного общества. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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