Объявлена дата старта нового сезона Российской премьер-лиги

Первая часть чемпионата России по футболу 2024/2025 пройдёт с 20 июля по 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Отмечается, что 22 апреля состоялось общее собрание РПЛ, в рамках которого клубы проголосовали за структуру календаря следующего сезона.

Кроме того, в ходе собрания президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца утвердили кандидатом в Исполком Российского футбольного союза (РФС) от РПЛ.

Ранее петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» и стал вторым финалистов Пути РПЛ Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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