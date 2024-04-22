Объявлена дата старта нового сезона Российской премьер-лиги

Отмечается, что 22 апреля состоялось общее собрание РПЛ, в рамках которого клубы проголосовали за структуру календаря следующего сезона.

Кроме того, в ходе собрания президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца утвердили кандидатом в Исполком Российского футбольного союза (РФС) от РПЛ.

Ранее петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» и стал вторым финалистов Пути РПЛ Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».