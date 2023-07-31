«Иногда случается»: Булыкин оценил пять пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА
Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ещё никогда не видел матча, в котором были назначены пять пенальти, сообщает Газета.Ru.
Комментируя результат встречи грозненского «Ахмата» с московским ЦСКА он отметил, что удивлен количеством одиннадцатиметровых, которые назначил 50-летний арбитр ФИФА Владислав Безбородов, добавив, что такое всё же случается.
«В футболе бывало разное. Я помню, «Спартак» трижды перебивал пенальти, когда ещё Промес не забил. Но такое иногда случается в футболе», — заключил Булыкин.
Ране ЦСКА и «Ахмат» установили рекорд по количеству пенальти в одном матче РПЛ. Все пять голов были забиты с одиннадцатиметровой отметки, победу со счётом 3:2 одержал московский клуб, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru