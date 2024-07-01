«Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса
Нидерландский форвард Квинси Промес покидает ФК «Спартак». Как сообщает пресс-служба московской команды, контракт с игроком подошёл к концу.
Отмечается, что Промес по личным причинам «полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона», а также не смог вернуться в Россию после сборов в ОАЭ.
«К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным», - говорится в сообщении.
Также в команде выразили надежду, что в будущем «сторонам удастся вернуться к этому вопросу».
Ранее суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за участие в торговле наркотиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Прокуратура страны требует экстрадиции спортсмена из ОАЭ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru