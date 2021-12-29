«Спартак» объявил о переходе полузащитника Ломовицкого в «Рубин»

В сообщении говорится, что соглашение рассчитано на 4,5 года, 23-летний футболист присоединится к «Рубину» на зимних тренировочных сборах.

Ломовицкий является воспитанником «Спартака», его дебют за основную команду состоялся в 2018 году. Полузащитник сыграл за «красно-белых в 46 матчах».

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев пожелал болельщикам столичного клуба терпения в 2022 году, сообщает RT.