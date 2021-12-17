«Спартак» назначил Паоло Ваноли главным тренером

Итальянский специалист Паоло Ваноли стал главным тренером московского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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Отмечается, что контракт тренера с красно-белыми рассчитан до конца сезона 2022-2023. При этом «Спартак» оставляет за собой возможность продлить соглашение с 49-летним итальянцем еще на один сезон.

Паоло Ваноли — бывший игрок итальянских «Пармы» и «Фиорентины», а также национальной сборной. В составе клубов футболист дважды становился обладателем Кубка Италии (в 1999-м и 2001 годах). Тренерскую карьеру Ваноли начал в 2007 году в качестве наставника любительского клуба «Домельяра». Позже специалист работал ассистентом главного тренера в лондонском «Челси» и миланском «Интере».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ТренерФутболФК "Спартак"
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