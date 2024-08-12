«Спартак» не смог одолеть «Ахмат» в матче РПЛ
12 августа 202401:30
Московский футбольный клуб «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура РПЛ, сообщает «РЕН ТВ».
Встреча в Тушине завершилась ничьей. «Спартак» набрал семь очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице. «Ахмат» с тремя очками поднялся на 14-е место.
14 августа «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а клуб из Грозного днем позже встретится в гостях с «Краснодаром».
Ранее «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче МИР РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru