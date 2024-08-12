«Спартак» не смог одолеть «Ахмат» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура РПЛ, сообщает «РЕН ТВ».

Встреча в Тушине завершилась ничьей. «Спартак» набрал семь очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице. «Ахмат» с тремя очками поднялся на 14-е место.

14 августа «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а клуб из Грозного днем позже встретится в гостях с «Краснодаром».

Ранее «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче МИР РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

