«Спартак» не смог обыграть «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ
28 мая 202316:50
Находящийся на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своем поле не смог обыграть одного из аутсайдеров чемпионата - «Пари Нижний Новгород».
Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 0:0. Игра проходила в рамках 29-го тура РПЛ.
После 29 игр в активе красно-белых 54 очка. «Пари НН» набрал 27 баллов и расположился на 14-й строчке.
«Пари НН» 22 мая разгромил «Сочи» со счетом 4:0, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru