«Спартак» не смог обыграть «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ

Находящийся на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своем поле не смог обыграть одного из аутсайдеров чемпионата - «Пари Нижний Новгород».

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Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 0:0. Игра проходила в рамках 29-го тура РПЛ.

После 29 игр в активе красно-белых 54 очка. «Пари НН» набрал 27 баллов и расположился на 14-й строчке.

«Пари НН» 22 мая разгромил «Сочи» со счетом 4:0, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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