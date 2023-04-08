«Спартак» и «Динамо» сыграли 3:3 в московском дерби

Московские футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 3:3 в матче 22 тура Российской премьер-лиги.

Спартаковцы дважды выходили вперёд в первом тайме, но оба раза их соперник отыгрывался, сумев сравнять счёт до перерыва. Во втором тайме отыгрываться пришлось уже красно-белым: это удалось сделать на 88-й минуте с пенальти, который, к слову, президент РПЛ Александр Алаев назвал «спорным».

Дублем в матче отметился спартаковец Александр Соболев, на счету которого сегодня также один автогол.

«Спартак» сохранил третью строчку в таблице, «Динамо» идет на шестом месте. Красно-белые в следующем туре сыграют с «Торпедо», которое 8 апреля одержало первую победу при новом тренере (2:0 над воронежским «Факелом»). Московскому «Динамо» предстоит матч с «Пари НН».

