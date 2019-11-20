«Спартак» не поедет на турнир в США из-за проблем с визами
Футболисты московского «Спартака» пропустят товарищеский турнир в США из-за проблем с получением американских виз. Об этом сообщает Интерфакс.
О таком решении заявил гендиректор клуба Томас Цорн. По его словам, процесс получения виз сильно затянулся, что вынудило клуб выбрать альтернативный вариант сбора в январе. Футболисты отправятся в ОАЭ.
Как заявили агентству в МИД, эта ситуация показывает пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов. В свою очередь, министр спорта Павел Колобков заявил агентству, что это нарушение обязательств перед командами со стороны страны-организатора соревнований.
Ранее сообщалось, что команда конкурса «Мисс Россия» заявила о вынужденном отказе от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в США в связи с проблемным получением американских виз. Конкурс состоится 8 декабря в Атланте.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ
- Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в телеэфире
- ФСБ задержала военного за шпионаж в пользу Украины
- Россия сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020
- Путин отметил превосходство китайской экономики над американской