«Спартак» не поедет на турнир в США из-за проблем с визами

Футболисты московского «Спартака» пропустят товарищеский турнир в США из-за проблем с получением американских виз. Об этом сообщает Интерфакс.

О таком решении заявил гендиректор клуба Томас Цорн. По его словам, процесс получения виз сильно затянулся, что вынудило клуб выбрать альтернативный вариант сбора в январе. Футболисты отправятся в ОАЭ.

Как заявили агентству в МИД, эта ситуация показывает пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов. В свою очередь, министр спорта Павел Колобков заявил агентству, что это нарушение обязательств перед командами со стороны страны-организатора соревнований.

Ранее сообщалось, что команда конкурса «Мисс Россия» заявила о вынужденном отказе от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в США в связи с проблемным получением американских виз. Конкурс состоится 8 декабря в Атланте.

