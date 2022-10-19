«Спартак» на выезде обыграл «Факел» 2:1 на групповом этапе «Фонбет» Кубка России
Московский «Спартак» в гостях переиграл воронежский «Факел» в четвертом туре группового этапа «Фонбет» Кубка России, сообщает РБК.
Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу красно-белых. Счет в матче открыл Николай Рассказов в компенсированное время первого тайма, после перерыва второй гол Факелу на 51-й забил Шамар Николсон. Хозяева лишь сумели сократить отставание в счете. На 77-й минуте Максим Максимов реализовал пенальти.
Футболисты «Спартака» одержали четвертую победу в четырех матчах и лидирует в группе B c 12 очками. В квартете также выступают «Зенит» и «Крылья Советов».
Следующий матч в турнире «Спартак» проведет 9 ноября в гостях с «Крыльями Советов».
Ранее «Оренбург» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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