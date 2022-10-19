«Спартак» на выезде обыграл «Факел» 2:1 на групповом этапе «Фонбет» Кубка России

Футболисты «Спартака» одержали четвертую победу в четырех матчах и лидирует в группе B c 12 очками. В квартете также выступают «Зенит» и «Крылья Советов».

Следующий матч в турнире «Спартак» проведет 9 ноября в гостях с «Крыльями Советов».

Ранее «Оренбург» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



