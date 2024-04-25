Экс-игрок «Краснодара» назвал ближайший тур РПЛ определяющим в чемпионской гонке
Исход чемпионской гонки в первенстве России могут предопределить результаты матчей лидеров в предстоящем 26-м туре. Об этом Газете.Ru заявил экс-игрок Максим Деменко.
Футболист, выступавший как за ФК «Краснодар», так и за ФК «Зенит», напомнил, что питерской команде, пока занимающей первое место в турнирной таблице, предстоит встреча с московским «Динамо», которое идёт в чемпионате третьим.
«Краснодар» будет играть с «Крыльями Советов», а «Зенит» встретится с «Динамо». Наверное, этот тур будет определяющим в чемпионской гонке», — указал Деменко.
Ранее «Зенит» уступил «Рубину» со счётом 0:2, а «Краснодар» обыграл «Балтику» - 3:2, сообщает RT. Перед 26-м туром Российской премьер-лиги (РПЛ) команды набрали 50 и 49 очков, соответственно.
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