Экс-игрок «Краснодара» назвал ближайший тур РПЛ определяющим в чемпионской гонке

Футболист, выступавший как за ФК «Краснодар», так и за ФК «Зенит», напомнил, что питерской команде, пока занимающей первое место в турнирной таблице, предстоит встреча с московским «Динамо», которое идёт в чемпионате третьим.

«Краснодар» будет играть с «Крыльями Советов», а «Зенит» встретится с «Динамо». Наверное, этот тур будет определяющим в чемпионской гонке», — указал Деменко.

Ранее «Зенит» уступил «Рубину» со счётом 0:2, а «Краснодар» обыграл «Балтику» - 3:2, сообщает RT. Перед 26-м туром Российской премьер-лиги (РПЛ) команды набрали 50 и 49 очков, соответственно.

