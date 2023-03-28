Главным тренером ФК «Торпедо» стал испанец Жозеп Клотет
Главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо» стал 45-летний испанский специалист Жозепа Клотет, сообщает пресс-служба команды.
Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что у нового наставник абольшой опыт работы в Англии, Италии и Испании.
«Клотет умеет успешно разваивать игроков, выстраивать зрелищный и эффективный футбол, обладает глубокими всесторонними знаниями», - отметил он, добавив, что именно в таком наставнике нуждался клуб для прогресса.
На какой срок подписан контракт не уточняется.
До прихода в «Торпедо» Жозеп Клотет работал в клубах «Корнелья», «Эспаньол», «Мальме», «Хамстад», «Викинг», «Малага B», «Суонси Сити», «Лидс», «Оксфорд Юнайтед», «Бирмингем Сити», «Брешиа» и СПАЛ.
Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что Валерий Карпин должен покинуть пост главного тренера сборной России, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- В России оценили потери от экспорта нефти на азиатский рынок
- СМИ сообщили о госпитализации экс-премьера Италии Сильвио Берлускони
- Илья Резник высказался об уехавших из России артистах
- Полковник Росгвардии задержан по делу о коррупции на 400 млн рублей
- Главным тренером ФК «Торпедо» стал испанец Жозеп Клотет
- При допуске на Олимпиаду будут учитываться высказывания спортсменов из России о СВО
- СМИ: В Италии заподозрили российские спецслужбы в организации побега Усса-младшего
- Пентагон сообщил, что не имеет на вооружении новых ядерных боеголовок
- СМИ: Тысячи иностранных компаний намерены покинуть Россию
- Минобороны Молдавии сообщило об учениях армии на севере страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru