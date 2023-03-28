Главным тренером ФК «Торпедо» стал испанец Жозеп Клотет

Главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо» стал 45-летний испанский специалист Жозепа Клотет, сообщает пресс-служба команды.

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что у нового наставник абольшой опыт работы в Англии, Италии и Испании.

«Клотет умеет успешно разваивать игроков, выстраивать зрелищный и эффективный футбол, обладает глубокими всесторонними знаниями», - отметил он, добавив, что именно в таком наставнике нуждался клуб для прогресса.

На какой срок подписан контракт не уточняется.

До прихода в «Торпедо» Жозеп Клотет работал в клубах «Корнелья», «Эспаньол», «Мальме», «Хамстад», «Викинг», «Малага B», «Суонси Сити», «Лидс», «Оксфорд Юнайтед», «Бирмингем Сити», «Брешиа» и СПАЛ.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что Валерий Карпин должен покинуть пост главного тренера сборной России, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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