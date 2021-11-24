«Погода хорошая – шансов нет»: Червиченко не верит в новую победу «Спартака» над «Наполи»
Андрей Червиченко сказал НСН, что пора заканчивать с вопросом про смену тренера «Спартака», и призвал в два раза сократить зарплаты нападающим.
Московский «Спартак» не имеет шансов даже на ничью в сегодняшнем матче Лиги Европы УЕФА с итальянским «Наполи», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко.
Игра «Спартак» - «Наполи» состоится в среду в Москве, ее начало в 18:30. Матч предпоследнего тура группового этапа является ключевым для красно-белых в борьбе за выход в плей-офф турнира.
«Погода хорошая, дождя нет, поэтому вряд ли какие-то шансы будут, если только «Наполи» не будет играть в облегченном составе. Хотя не думаю, что вообще какие-то шансы есть. Гола два-три точно будет», - сказал Червиченко, отвечая на вопрос, есть ли у «Спартака» шансы хотя бы на ничью.
При этом он призвал прекратить разговоры о возможной отставке тренера российского клуба Руя Витории.
«Отстаньте вы от этого тренера. Целыми днями человек только и слышит: «Менять-менять-выгонять». Мне кажется, этот дурдом с вопросом про тренера пора заканчивать», - подчеркнул экс-президент «Спартака».
Для улучшения качества игры Червиченко предложил руководству клуба продать игроков или понизить зарплату Джордану Ларссону и Александру Соболеву.
«Для начала игроков получше собрать, а тех, кто есть, заставить либо играть лучше, либо, если они не могут играть хотя бы на свою зарплату, продать куда-нибудь и избавиться от них. Например, те же Ларссон и Соболев. И тот, и другой умеют играть в нападении, но не играют, должны забивать, но не забивают, однако деньги при этом получают. Либо им надо сократить зарплату в два раза, либо с ними расстаться и купить игроков, которые смогут выполнять их обязанности – забивать и остро играть в атаке», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
После четырех туров группового этапа «Спартак» занимает четвертое место, набрав четыре очка. На первом месте в группе С «Наполи» (7 очков), на втором польская «Легия» (6 очков), на третьем английский «Лестер» (5 очков). Для выхода в плей-офф надо занять первое или второе место в группе.
30 сентября «Спартак» сенсационно победил «Наполи» со счетом 3:2 в гостевом матче на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
Певец и композитор Александр Градский, являющийся болельщиком красно-белых, сказал тогда «Радиоточке НСН», что злой «Спартак», обиженный на себя, аудиторию и все происходящее вокруг клуба, способен обыграть кого угодно.
Градский предположил, что если «Спартак» сохранит «неаполитанский порыв», то «вынесет всех в чемпионате к чертовой матери», а если не сохранит, «опять будет то понос, то золотуха».
С тех пор «Спартак» провел 8 матчей в Лиге Европы и Чемпионате России, выиграв один из них, трижды проиграв и четыре раза сыграв вничью. «Наполи» занимает на сегодняшний день первое место в итальянской «Серии А».
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