«Погода хорошая – шансов нет»: Червиченко не верит в новую победу «Спартака» над «Наполи»

«Погода хорошая, дождя нет, поэтому вряд ли какие-то шансы будут, если только «Наполи» не будет играть в облегченном составе. Хотя не думаю, что вообще какие-то шансы есть. Гола два-три точно будет», - сказал Червиченко, отвечая на вопрос, есть ли у «Спартака» шансы хотя бы на ничью.

При этом он призвал прекратить разговоры о возможной отставке тренера российского клуба Руя Витории.

«Отстаньте вы от этого тренера. Целыми днями человек только и слышит: «Менять-менять-выгонять». Мне кажется, этот дурдом с вопросом про тренера пора заканчивать», - подчеркнул экс-президент «Спартака».

Для улучшения качества игры Червиченко предложил руководству клуба продать игроков или понизить зарплату Джордану Ларссону и Александру Соболеву.

«Для начала игроков получше собрать, а тех, кто есть, заставить либо играть лучше, либо, если они не могут играть хотя бы на свою зарплату, продать куда-нибудь и избавиться от них. Например, те же Ларссон и Соболев. И тот, и другой умеют играть в нападении, но не играют, должны забивать, но не забивают, однако деньги при этом получают. Либо им надо сократить зарплату в два раза, либо с ними расстаться и купить игроков, которые смогут выполнять их обязанности – забивать и остро играть в атаке», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

После четырех туров группового этапа «Спартак» занимает четвертое место, набрав четыре очка. На первом месте в группе С «Наполи» (7 очков), на втором польская «Легия» (6 очков), на третьем английский «Лестер» (5 очков). Для выхода в плей-офф надо занять первое или второе место в группе.

30 сентября «Спартак» сенсационно победил «Наполи» со счетом 3:2 в гостевом матче на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Певец и композитор Александр Градский, являющийся болельщиком красно-белых, сказал тогда «Радиоточке НСН», что злой «Спартак», обиженный на себя, аудиторию и все происходящее вокруг клуба, способен обыграть кого угодно.