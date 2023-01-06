Молодёжную сборную России по хоккею не включили в состав участников ЧМ-2024

Согласно таблице, которая опубликована на сайте организации, в группу А попали сборные Канады, Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группе B сыграют сборные Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.

Молодёжный чемпионат мира 2024 года пройдёт в шведском Гетеборге.

Ранее сборная Канады выиграла молодёжный чемпионат мира 2023 года, обыграв в финале сборную Чехии со счётом 3:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».