Молодёжную сборную России по хоккею не включили в состав участников ЧМ-2024
Международная федерация хоккея (IIHF) не включила сборные России и Белоруссии в группы участников молодёжного чемпионата мира 2024 года.
Согласно таблице, которая опубликована на сайте организации, в группу А попали сборные Канады, Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группе B сыграют сборные Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.
Молодёжный чемпионат мира 2024 года пройдёт в шведском Гетеборге.
Ранее сборная Канады выиграла молодёжный чемпионат мира 2023 года, обыграв в финале сборную Чехии со счётом 3:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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