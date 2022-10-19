В НХЛ поставили под сомнение участие сборной России в Кубке мира-2024

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что участие сборной России по хоккею в Кубке мира 2024 года затруднено из-за протестов других участников турнира. Об этом сообщило ESPN.

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Дэйли отметил, что ему известно о нежелании некоторых стран участвовать в Кубке мира наравне с российской сборной. В частности, протест заявили шведская и финская сборные, причем последняя призвала бойкотировать турнир в случае допуска российской команды.

Также Дэйли подчеркнул, что руководством НХЛ рассматривался нейтральный статус сборной России.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея не допустит Россию до ЧМ-2023. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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