В НХЛ поставили под сомнение участие сборной России в Кубке мира-2024

Дэйли отметил, что ему известно о нежелании некоторых стран участвовать в Кубке мира наравне с российской сборной. В частности, протест заявили шведская и финская сборные, причем последняя призвала бойкотировать турнир в случае допуска российской команды.

Также Дэйли подчеркнул, что руководством НХЛ рассматривался нейтральный статус сборной России.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея не допустит Россию до ЧМ-2023. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

