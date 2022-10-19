В НХЛ поставили под сомнение участие сборной России в Кубке мира-2024
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что участие сборной России по хоккею в Кубке мира 2024 года затруднено из-за протестов других участников турнира. Об этом сообщило ESPN.
Дэйли отметил, что ему известно о нежелании некоторых стран участвовать в Кубке мира наравне с российской сборной. В частности, протест заявили шведская и финская сборные, причем последняя призвала бойкотировать турнир в случае допуска российской команды.
Также Дэйли подчеркнул, что руководством НХЛ рассматривался нейтральный статус сборной России.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея не допустит Россию до ЧМ-2023. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- Министр обороны Китая призвал войска всегда быть готовыми к войне
- Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА
- Минздрав: в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
- Эрдоган объявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции
- В Киеве и некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
- Иран анонсировал ответные санкции против Евросоюза
- Стремоусов: ВСУ перешли в наступление в Херсонской области
- Карпин допустил возвращение Кокорина в сборную России по футболу
- В НХЛ поставили под сомнение участие сборной России в Кубке мира-2024
- «Мало не покажется»: Кадыров пообещал изменение подхода России к спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru