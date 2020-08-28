СМИ: арбитра матча «Спартак» - «Сочи» могут дисквалифицировать пожизненно

Арбитр Алексей Еськов может получить пожизненную дисквалификацию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

По его данным, предполагается провести дополнительное расследование.

Арбитр Василий Казарцев отстранен от судейства на неопределенное время

Судья исполнял обязанности видеоарбитра, ассистируя главному рефери Василию Казарцеву. Ранее Еськов
не прошёл проверку на детекторе лжи, в отличие от Казарцева.

Спорный инцидент произошел на матче «Спартак» - «Сочи» (2:2) первого тура Премьер-лиги. В ворота красно-белых были назначены два спорных пенальти.

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ФОТО: РИА Новости
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