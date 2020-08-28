СМИ: арбитра матча «Спартак» - «Сочи» могут дисквалифицировать пожизненно

Судья исполнял обязанности видеоарбитра, ассистируя главному рефери Василию Казарцеву. Ранее Еськов

не прошёл проверку на детекторе лжи, в отличие от Казарцева.



Спорный инцидент произошел на матче «Спартак» - «Сочи» (2:2) первого тура Премьер-лиги. В ворота красно-белых были назначены два спорных пенальти.

