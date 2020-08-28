СМИ: арбитра матча «Спартак» - «Сочи» могут дисквалифицировать пожизненно
Арбитр Алексей Еськов может получить пожизненную дисквалификацию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.
По его данным, предполагается провести дополнительное расследование.
Судья исполнял обязанности видеоарбитра, ассистируя главному рефери Василию Казарцеву. Ранее Еськов
не прошёл проверку на детекторе лжи, в отличие от Казарцева.
Спорный инцидент произошел на матче «Спартак» - «Сочи» (2:2) первого тура Премьер-лиги. В ворота красно-белых были назначены два спорных пенальти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- Истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС над двумя океанами и Балтикой
- Машина замминистра обороны РФ Евкурова попала в ДТП в Москве. Видео
- В РПЦ уверены в неизбежности захоронения Ленина
- Глава НПП «Исток» Ростеха Борисов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
- СМИ: арбитра матча «Спартак» - «Сочи» могут дисквалифицировать пожизненно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru