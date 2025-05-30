Совет Директоров СКА самораспустился после провала в КХЛ
Совет директоров и операционный менеджмент петербургского хоккейного клуба СКА в полном составе сложил с себя полномочия. Решение принято на заседание Совета директоров команды с формулировкой «из-за невыполнения целей, поставленных перед командой по итогам двух последних сезонов Континентальной хоккейной лиги».
Результаты их работы признаны неудовлетворительными. Такой же вердитк вынесен в отношении главного тренера СКА Романа Ротенберга и всего тренерского штаба. На посту председателя совета директоров Александра Медведева сменил Виталий Маркелов. Генеральным директором вместо Ольги Ловягиной решено назначить Никиту Стеничкина.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Ротенберг совмещал пост главного тренера с должностью заместителя председателя совета директоров. В сезоне-2024/25 СКА занял седьмое место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции. В Кубке Гагарина команда вылетела в первом раунде, уступив московскому «Динамо» в серии со счётом 2:4.
Годом ранее питерцы заняли второе место в регулярном первенстве, однако в плей-офф не смогли преодолеть четвертьфинальный барьер, уступив «Автомобилисту» из Екатеринбурга в серии 1:4.
Отец Романа Ротенберга - Борис Ротенберг — российский и финский предприниматель, менеджер, совладелец и член совета СМП Банка, вице-президент Федерации дзюдо России. Дядя – миллиардер Аркадий Ротенберг.
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