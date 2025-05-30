Совет Директоров СКА самораспустился после провала в КХЛ

Совет директоров и операционный менеджмент петербургского хоккейного клуба СКА в полном составе сложил с себя полномочия. Решение принято на заседание Совета директоров команды с формулировкой «из-за невыполнения целей, поставленных перед командой по итогам двух последних сезонов Континентальной хоккейной лиги».

Результаты их работы признаны неудовлетворительными. Такой же вердитк вынесен в отношении главного тренера СКА Романа Ротенберга и всего тренерского штаба. На посту председателя совета директоров Александра Медведева сменил Виталий Маркелов. Генеральным директором вместо Ольги Ловягиной решено назначить Никиту Стеничкина.