«Сова и глобус!»: Червиченко не считает, что сегодня «Спартаку» исполнилось 100 лет

Столетие «Спартака» должно отмечаться не сегодня, а в 2035 году, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-президент красно-белых Андрей Червиченко.

18 апреля «Спартак» официально отмечает столетие. В этот день в 1922 году команда МКС, которая считается предшественником «Спартака», провела свой первый матч. При этом Евгений Ловчев и другие ветераны считают датой основания клуба 19 апреля 1935 года.