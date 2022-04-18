«Сова и глобус!»: Червиченко не считает, что сегодня «Спартаку» исполнилось 100 лет

Экс-президент московского клуба сказал в эфире НСН, что «вообще никак» не будет отмечать сегодняшнюю дату и согласен с Евгением Ловчевым.

Столетие «Спартака» должно отмечаться не сегодня, а в 2035 году, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-президент красно-белых Андрей Червиченко.

18 апреля «Спартак» официально отмечает столетие. В этот день в 1922 году команда МКС, которая считается предшественником «Спартака», провела свой первый матч. При этом Евгений Ловчев и другие ветераны считают датой основания клуба 19 апреля 1935 года.

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«Я абсолютно согласен с Евгением Серафимовичем (Ловчевым - прим. НСН). Все остальные вещи – это так, попытка натянуть сову на глобус. Я думаю, что надо брать дату 1935-й год, когда футбольный клуб стал называться "Спартак". А все, что было до этого, это как "Динамо" из Санкт-Петербурга стало ФК "Сочи" и другие подобные истории. Я считаю, что эта формула правильная и надо отталкиваться от того момента, когда клуб стал "Спартаком"», - сказал Червиченко.

Он посоветовал болельщикам, разочарованным выступлением «Спартака» в этом сезоне, подождать до 2035 года.

«Если кто-то в эту дату верит и считает, что в этом году должно быть что-то эдакое и особенное - наверное, не получилось. Но теперь же можно до 2035 года подождать, когда будет истинное столетие, может, тогда лучше получится», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом Червиченко признался, что «вообще никак» не будет отмечать сегодняшнюю дату.

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По словам Евгения Ловчева, те, кто был связан с основателем «Спартака» Николаем Старостиным, знают из его уст, что этот клуб родился 19 апреля 1935 года.

Тем не менее, «Спартак» официально отмечает столетие 18 апреля 2022 года. В клубе объявили праздничную программу мероприятий и представили стилизованную к юбилею ретро-эмблему.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуФутболФК "Спартак"
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