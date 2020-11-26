Союз биатлонистов подтвердил ковид в Антона Бабикова

Кроме того, ковид обнаружен у врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, а также у массажиста Валерия Лашина.

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал информацию о том, что в команде есть зараженные коронавирусом, передает RT.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Контиолахти (Финляндия) с 28 по 29 ноября. Второй этап запланирован там же с 3 по 6 декабря.

