Союз биатлонистов подтвердил ковид в Антона Бабикова
Российский биатлонист Антон Бабиков заразился коронавирусной инфекцией COVOD-19. Об этом проинформировала пресс-служба Союза биатлонистов РФ.
Кроме того, ковид обнаружен у врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, а также у массажиста Валерия Лашина.
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал информацию о том, что в команде есть зараженные коронавирусом, передает RT.
Первый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Контиолахти (Финляндия) с 28 по 29 ноября. Второй этап запланирован там же с 3 по 6 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- В Чите задержан полицейский, убивший задержанного
- Союз биатлонистов подтвердил ковид в Антона Бабикова
- В сети появилось видео запуска новой российской ракеты
- Из закона об удаленке исключили «право на офлайн»
- Глава МИД Ирака сообщил об активизации ИГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru