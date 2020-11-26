Собянин продлил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Москвичам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, должны оставаться дома до 15 января 2021 года. Об этом говорится в заявлении на личном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Кроме того, до 15 января будущего года будут закрыты все городские досуговые учреждения для детей, передает RT.