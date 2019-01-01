Соперник по последнему бою Дадашева отказался от гонорара

Боксер Субриэль Матиас из Пуэрто-Рико отказался от гонорара за поединок против россиянина Максима Дадашева, после которого его соперник скончался, сообщает ТАСС.

Причиной смерти 28-летнего российского боксера стали травмы, полученные им во время боя, прошедшего 20 июля.

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ФОТО: instagram//dadashev__m
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