Соперник по последнему бою Дадашева отказался от гонорара
25 июля22:38
Боксер Субриэль Матиас из Пуэрто-Рико отказался от гонорара за поединок против россиянина Максима Дадашева, после которого его соперник скончался, сообщает ТАСС.
Причиной смерти 28-летнего российского боксера стали травмы, полученные им во время боя, прошедшего 20 июля.
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ФОТО: instagram//dadashev__m
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