Тренер «Ростова» Карпин оштрафован на 20 тыс. руб. после матча с «Локомотивом»
Главный тренер «Ростова» Валерия Карпин (наставник сборной РФ) оштрафован на 20 тысяч рублей. Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.
Специалист наказан финансово за выход за пределы технической зоны в матче пятого тура «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России с московским «Локомотивом». Об этом объявил председатель КДК Артур Григорьянц.
Игра состоялась в российской столице 3 октября. «Ростов» в гостях уступил железнодорожникам со счетом 1:3.
Кроме того, «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей за неоднократные нецензурные выражения болельщиков в данном матче.
Между тем, способным российским футболистам снова посоветовали уезжать из РПЛ в более сильные чемпионаты. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», посыл главного тренера сборной РФ Валерия Карпина подхватил экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru