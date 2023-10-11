Тренер «Ростова» Карпин оштрафован на 20 тыс. руб. после матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерия Карпин (наставник сборной РФ) оштрафован на 20 тысяч рублей. Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Специалист наказан финансово за выход за пределы технической зоны в матче пятого тура «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России с московским «Локомотивом». Об этом объявил председатель КДК Артур Григорьянц.

Игра состоялась в российской столице 3 октября. «Ростов» в гостях уступил железнодорожникам со счетом 1:3.

Кроме того, «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей за неоднократные нецензурные выражения болельщиков в данном матче.

Между тем, способным российским футболистам снова посоветовали уезжать из РПЛ в более сильные чемпионаты. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», посыл главного тренера сборной РФ Валерия Карпина подхватил экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов.

