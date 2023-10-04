«Сочи» проиграл «Оренбургу» в Кубке России по футболу
Футбольный клуб «Сочи» проиграл «Оренбургу» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча, которая проходила на черноморском курорте, завершилась со счётом 1:2 в пользу гостей. Единственный мяч у «Сочи» забил Артём Мещанинов, у «Оренбурга» отличились Владимир Обухов и Химми Марин.
После пяти матчей сочинцы набрали пять очков и занимают последнее место в группе А, однако сохраняют шансы на выход в плей-офф. «Оренбург», у которого 11 очков, является лидером квартета.
Ранее ФК «Факел» по пенальти обыграл ЦСКА в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Итог встречи - 4:2 в пользу воронежского клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru