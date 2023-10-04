«Ахмат» выбил «Крылья Советов» из Кубка России по футболу
Грозненский «Ахмат» крупно обыграл самарские «Крылья Советов» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Выступающие в группе C клубы встречались в Самаре. К огорчению самарских болельщиков, игра завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. В составе грозненского клуба отличились Владимир Ильин, Мохамед Конате и Андрей Семенов.
Из-за поражения «Крылья Советов» потеряли все шансы на выход их группы - за пять матчей самарцы набрали только три очка и располагаются на последней строчке в квартете. У «Ахмата» семь очков, грозненцы находятся на третьем месте в турнирной таблице группы.
Ранее петербургский ФК «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче пятого тура группового этапа Кубка России со счётом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru