«Ахмат» выбил «Крылья Советов» из Кубка России по футболу

Выступающие в группе C клубы встречались в Самаре. К огорчению самарских болельщиков, игра завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. В составе грозненского клуба отличились Владимир Ильин, Мохамед Конате и Андрей Семенов.

Из-за поражения «Крылья Советов» потеряли все шансы на выход их группы - за пять матчей самарцы набрали только три очка и располагаются на последней строчке в квартете. У «Ахмата» семь очков, грозненцы находятся на третьем месте в турнирной таблице группы.

Ранее петербургский ФК «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче пятого тура группового этапа Кубка России со счётом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

