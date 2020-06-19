«Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 10:1 в матче РПЛ
ФК «Сочи» обыграли футболистов «Ростова», которые играли смешанным молодежным составом, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
Этот матч стал первым после возобновления сезона, который остановился в марте из-за коронаивруса.
Игра состоялась на стадионе в Сочи. Как отмечает агентство, счет игры на 1-ой минуте открыл футболист «Ростова» Роман Романов, далее мячи забивали только футболисты "Сочи".
В частности, как уточняет агентство, Александр Кокорин в матче с "Ростовом" перешел рубеж в 100 забитых мячей за карьеру. Напомним, в середине февраля ФК «Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
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