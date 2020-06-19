«Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 10:1 в матче РПЛ

Этот матч стал первым после возобновления сезона, который остановился в марте из-за коронаивруса.

Игра состоялась на стадионе в Сочи. Как отмечает агентство, счет игры на 1-ой минуте открыл футболист «Ростова» Роман Романов, далее мячи забивали только футболисты "Сочи".

В частности, как уточняет агентство, Александр Кокорин в матче с "Ростовом" перешел рубеж в 100 забитых мячей за карьеру. Напомним, в середине февраля ФК «Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.







