Кокорина и Мамаева снова ждут в суде

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как отмечает РБК, соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Савеловского суда.

Она требует от спортсменов возмещения ущерба, причиненного её автомобилю, в размере 300 тысяч рублей. Авто было повреждено в октябре 2018 года во время драки футболистов с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком. В результате инцидента у машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

Кроме потасовки с водителем телеведущей, в это же день, 8 октября, у них произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. По итогам двух инцидентов Александр Кокорин и Павел Мамаев были привлечены к уголовной ответственности.

Они отбывали в колонии Белгородской области. Спортсмены вышли на свободу в сентябре прошлого года.