Кокорина и Мамаева снова ждут в суде
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как отмечает РБК, соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Савеловского суда.
Она требует от спортсменов возмещения ущерба, причиненного её автомобилю, в размере 300 тысяч рублей. Авто было повреждено в октябре 2018 года во время драки футболистов с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком. В результате инцидента у машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.
Кроме потасовки с водителем телеведущей, в это же день, 8 октября, у них произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. По итогам двух инцидентов Александр Кокорин и Павел Мамаев были привлечены к уголовной ответственности.
Они отбывали в колонии Белгородской области. Спортсмены вышли на свободу в сентябре прошлого года.
Ранее НСН сообщала, что второй кассационный суд отложил рассмотрение жалоб защиты на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Как пишет РИА Новости, они будут рассмотрены 13 мая. До этого сообщалось, что Кокорин и Мамаев обжалуют свой приговор в суде, напоминает RT.
Между тем, нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге. Об этом объявила пресс-служба РПЛ. В прошлом месяце бывший форвард «Зенита» сыграл за сочинцев четыре встречи, в которых записал на свой счёт три гола, а также две результативные передачи.
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