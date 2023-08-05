Собянин сообщил о скором открытии волейбольного комплекса «Ника» в Текстильщиках
5 августа 202316:57
Спортивный комплекс «Ника» в Текстильщиках построен на 90%, в сентябре все работы планируется завершить, сообщил в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Спорткомплекс «Ника» в Текстильщиках готов на 90%. В городе появится еще одно комфортное место для профессиональных занятий волейболом и проведения спортивных состязаний», - подчеркнул мэр столицы.
В спорткомплексе есть зал, который можно превратить в три отдельные площадки или в одну большую - с трибунами на 300 мест. Высота потолков спорткомплекса - не менее 12 метров. Такое решение архитекторы приняли, чтобы обеспечить беспрепятственное движение мяча.
Кроме того, в «Нике» построены бассейн с дорожками длиной 25 м и тренажерный зал площадью 240 кв. метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru