ФОК с двумя бассейнами появится в Зябликово

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Акварис» с бассейнами появится в районе Зябликово на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда, монолитные работы на объекте выполнены на 90%. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, уже идет подготовка к устройству кровли, также строители заканчивают устройство наружных стен. Отмечается, что выполняется монтаж инженерных коммуникаций и черновая отделка. Завершение основных строительных работ комплекса ожидается в начале следующего года.

Так, общая площадь ФОКа составит свыше 4 тысяч «квадратов». В нем будет бассейн площадью 25х16 метров, а также бассейн для обучения детей плаванию 10х6 метров. Кроме того, в комплексе будет тренажерный зал, буфет и медицинский блок.

При этом предусмотрено благоустройство территории комплекса. Будет установлено наружное освещение, разбиты газоны и цветники, высажены деревья. Как отмечал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, во всех районах столицы строятся общедоступные спорткомплексы.

