ФОК с двумя бассейнами появится в Зябликово
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Акварис» с бассейнами появится в районе Зябликово на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда, монолитные работы на объекте выполнены на 90%. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, уже идет подготовка к устройству кровли, также строители заканчивают устройство наружных стен. Отмечается, что выполняется монтаж инженерных коммуникаций и черновая отделка. Завершение основных строительных работ комплекса ожидается в начале следующего года.
Так, общая площадь ФОКа составит свыше 4 тысяч «квадратов». В нем будет бассейн площадью 25х16 метров, а также бассейн для обучения детей плаванию 10х6 метров. Кроме того, в комплексе будет тренажерный зал, буфет и медицинский блок.
При этом предусмотрено благоустройство территории комплекса. Будет установлено наружное освещение, разбиты газоны и цветники, высажены деревья. Как отмечал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, во всех районах столицы строятся общедоступные спорткомплексы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Совфед одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки
- Обновленные вакцины против гриппа начнут поставлять в регионы с 1 августа
- Совфед одобрил закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний
- Песков заявил, что Россия планирует провести третий саммит с Африкой
- Песков: В Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам
- Совфед одобрил закон о штрафе до 30 тысяч за неявку в военкомат
- В Москве задержали мужчину, нашедшего на улице 1 млн рублей
- Путин: Россия выделит африканским странам около $90 млн
- Путин: Россия направила в Африку десять миллионов тонн зерна
- До 200 млн жителей США могут на днях пострадать от жары и наводнений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru