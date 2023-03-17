Собянин пригласил москвичей на мероприятия к 100-летию столичного спорта

Мэр российской столицы Сергей Собянин пригласил горожан отметить физическими активностями юбилея московского спорта, которому в этом году формально исполняется 100 лет. На своем персональном сайте он рассказал о главном событии в этой сфере – Дне московского спорта, который пройдёт в Лужниках 1 июля.

По словам градоначальника, знаменитые чемпионы проведут там мастер-классы и марафоны тренировок по более чем 50 видам спорта. Гости увидят показательные выступления, примут участие в публичных обсуждениях, посетят концерт звезд отечественного шоу-бизнеса.

Как уточнил Собянин, юбилейные спортивные мероприятия будут проводиться весь год. Так, в этом месяце Международный центр самбо примет международные соревнования «Кубок основоположникам самбо». В Гостином дворе состоится Кубок Красной площади по баскетболу три на три. В апреле спорткомплекс «ЦСКА Арена» примет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».

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Кроме того, в юбилейной программе значатся этап Кубка мира по рукопашному бою и Московский фитнес-фестиваль «ФитЭкспо». На майские праздники запланирован праздник «Спортивная Москва салютует Великой Победе!». Среди других мероприятий мая - Весенний городской фестиваль ГТО, XI турнир по бильярдному спорту «Кубок мэра Москвы».

Старт летнего сезона в мегаполисе будет ознаменован 62 Большой Московской регатой. В сентябре в здании Новой Третьяковки откроется художественная выставка, посвященная 100-летней истории спорта в искусстве. Завершающим аккордом юбилея станет фестиваль зимних видов спорта в декабре на Воробьевых горах.

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Фото: sobyanin.ru
ТЕГИ:МоскваСобянинСпорт

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