Собянин пригласил москвичей на мероприятия к 100-летию столичного спорта

Мэр российской столицы Сергей Собянин пригласил горожан отметить физическими активностями юбилея московского спорта, которому в этом году формально исполняется 100 лет. На своем персональном сайте он рассказал о главном событии в этой сфере – Дне московского спорта, который пройдёт в Лужниках 1 июля.

По словам градоначальника, знаменитые чемпионы проведут там мастер-классы и марафоны тренировок по более чем 50 видам спорта. Гости увидят показательные выступления, примут участие в публичных обсуждениях, посетят концерт звезд отечественного шоу-бизнеса.

Как уточнил Собянин, юбилейные спортивные мероприятия будут проводиться весь год. Так, в этом месяце Международный центр самбо примет международные соревнования «Кубок основоположникам самбо». В Гостином дворе состоится Кубок Красной площади по баскетболу три на три. В апреле спорткомплекс «ЦСКА Арена» примет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».