Собянин объявил об открытии новой ледовой арены «Фили» на западе Москвы
Новая ледовая арена «Фили» на западе российской столицы распахнула двери для посетителей. Этот первый современный спортивный комплекс на территории микрорайона Филевская пойма возведен на средства инвестора.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в двухэтажном корпусе на Филевском бульваре размещены ледовая арена, залы общей физической подготовки, хореографии, танцев. В спорткомплексе можно будет заниматься фигурным катанием, хоккеем, спортивной акробатикой, художественной гимнастикой и некоторыми другими видами спорта.
Градоначальник выразил уверенность, что новый спортивный объект станет ещё одним центром притяжения жителей Филевской поймы. С 2011 года в Москве уже построили 327 спортивных объектов, до 2027 года планируется возвести еще 101 объект такого назначения.
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