Собянин объявил об открытии новой ледовой арены «Фили» на западе Москвы

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в двухэтажном корпусе на Филевском бульваре размещены ледовая арена, залы общей физической подготовки, хореографии, танцев. В спорткомплексе можно будет заниматься фигурным катанием, хоккеем, спортивной акробатикой, художественной гимнастикой и некоторыми другими видами спорта.

Градоначальник выразил уверенность, что новый спортивный объект станет ещё одним центром притяжения жителей Филевской поймы. С 2011 года в Москве уже построили 327 спортивных объектов, до 2027 года планируется возвести еще 101 объект такого назначения.

