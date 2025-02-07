Собянин: До 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Он отметил, что город не первый год сотрудничает с бизнесом в формате концессионных соглашений. По его словам, с 2011 года в столице построено 327 спортивных сооружения, из них 51% – за счет инвесторов. В планах до 2027 года возвести еще 101 спортивный объект, из которых уже 91% будет построен за счет инвесторов.

Частные инвестиции в строительство «Хоккейный город Сколково» составят 3,4 млрд рублей. По словам мэра, в новом сооружении можно будить комбинировать занятия на тренажерах, спортзале и льду. При этом около 10% от общего времени работы спорткомплекса будет отведено для льготного посещения.

Собянин подчеркнул, что ледовый дворец будет построен за счет собственных средств концессионеров, однако с момента ввода в эксплуатацию спорткомплекс будет принадлежать Москве на праве собственности. Концессионеры смогут эксплуатировать здание в течение срока соглашения.



