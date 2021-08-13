Собянин наградил московских спортсменов - призеров Олимпиады в Токио

Мэр российской столицы Сергей Собянин вручил сертификаты на денежные премии москвичам - спортсменам, которые выиграли медали на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, а также их тренерам. Торжественная церемония состоялась в Белом зале мэрии.

Градоначальник напомнил, что нынешние игры проходили в непростых и необычных условиях в связи с пандемией коронавируса, а также из-за санкций в отношении российского спорта.

«Я думаю, что и вы, и мы все очень переживали, но даже те ограничения, санкции, которые были введены против команды и страны, вы знаете, может, мы никогда так не чувствовали все вместе себя единой командой», - отметил Собянин.

Мэр подсчитал, что московские атлеты положили в копилку сборной почти 40% медалей. Он выразил благодарность как спортсменам, так и специалистам - тренерам за их подготовку.

Выплаты столичным спортсменам от правительства города составят: 4 миллиона рублей чемпионам Олимпиады, 2,5 миллиона рублей – обладателям серебряных наград и 1,7 миллиона рублей - бронзовым призерам. Тренерам выплатят половину указанных премий. Победителями и призерами Олимпийских игр в Токио в личном и (или) командном зачете стали 44 спортсмена из Москвы в 13 видах спорта.

Одной из наиболее выдающихся побед добилась воспитанница столичного физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы» Светлана Ромашина – она впервые в мире стала семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

