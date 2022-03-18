Собянин выступил на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Мэр столицы Сергей Собянин во время концерта в «Лужниках», посвященного восьмой годовщине воссоединения России и Крыма, поблагодарил россиян за единство, а участников военной спецоперации - за мужество.

Он поздравил собравшихся с «праздником новой России, которая не бросает своих», а также «бескомпромиссно защищает свои интересы, своих граждан».