Собянин выступил на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Мэр столицы Сергей Собянин во время концерта в «Лужниках», посвященного восьмой годовщине воссоединения России и Крыма, поблагодарил россиян за единство, а участников военной спецоперации - за мужество.
Он поздравил собравшихся с «праздником новой России, которая не бросает своих», а также «бескомпромиссно защищает свои интересы, своих граждан».
Собянин отметил, что Россия сильна «своими гражданами, своими патриотами».
«Пока мы вместе - мы непобедимы», - добавил мэр.
Участие в мероприятии принял также президент РФ Владимир Путин. Во время своего выступления он напомнил о высказываниях адмирала Федора Ушакова.
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