Собянин и Краснов открыли Кубок Генпрокурора России по стрельбе из лука

В ходе церемонии открытия II Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок генерального прокурора РФ он отметил, что данный турнир, проходящий на территории олимпийского комплекса «Лужники», занимает в этом списке особое место.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов, также принимавший участие в открытии соревнований указал, что Кубок генерального прокурора способствует популяризации стрельбы из лука.

«Хотел бы выразить слова признательности Краснову Игорю Викторовичу – генеральному прокурору... Поздравляю вас с началом соревнований», – заключил Собянин.

В пресс-службе мэра добавили, что в 2023 году в Кубке Генпрокурора России по стрельбе из лука участвуют 400 спортсменов из 41 региона РФ, которые будут выявлять лучших в двух дисциплинах – «классическом луке» и «блочном луке».

Ранее Собянин заявил, что Ледовый дворец на юго-западе Москвы построили раньше срока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

