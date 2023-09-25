Собянин и Краснов открыли Кубок Генпрокурора России по стрельбе из лука
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в год в столице проходит порядка 70 мероприятий, посвященных стрельбе из лука, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В ходе церемонии открытия II Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок генерального прокурора РФ он отметил, что данный турнир, проходящий на территории олимпийского комплекса «Лужники», занимает в этом списке особое место.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов, также принимавший участие в открытии соревнований указал, что Кубок генерального прокурора способствует популяризации стрельбы из лука.
«Хотел бы выразить слова признательности Краснову Игорю Викторовичу – генеральному прокурору... Поздравляю вас с началом соревнований», – заключил Собянин.
В пресс-службе мэра добавили, что в 2023 году в Кубке Генпрокурора России по стрельбе из лука участвуют 400 спортсменов из 41 региона РФ, которые будут выявлять лучших в двух дисциплинах – «классическом луке» и «блочном луке».
Ранее Собянин заявил, что Ледовый дворец на юго-западе Москвы построили раньше срока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru