Соболев рассказал о тёплом приёме в «Зените»

Российский футболист Александр Соболев после перехода из «Спартака» в стан «Зенита», заявил, что счастлив в новом клубе, сообщает «Матч ТВ».

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«Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты», - отметил нападающий.

Он также выразил благодарность игрокам новой команды и руководству клуба из Санкт-Петербурга. По словам форварда, после такого тёплого приема остается только начать приносить пользу.

Ранее «Зенит» официально объявил о контракте с Соболевым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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