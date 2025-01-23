Соболенко в третий раз подряд сыграет в финале Australian Open

Представительница Белоруссии Арина Соболенко в третий раз подряд вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинале первая ракета мира оказалась сильнее испанской спортсменки и своей подруги Паулы Бадосы.

Матч в Мельбурне завершился за два сета со счетом 6:4, 6:2. Испанка выступала на Australian Open под 11 номером посева. 26-летняя Соболенко побеждала на турнире в 2023 и 2024 годах. На этот раз в финале она сыграет с победительницей матча между Мэдисон Киз из США (19 номер посева) и Игой Свёнтек из Польши (2).