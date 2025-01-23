Соболенко в третий раз подряд сыграет в финале Australian Open
Представительница Белоруссии Арина Соболенко в третий раз подряд вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинале первая ракета мира оказалась сильнее испанской спортсменки и своей подруги Паулы Бадосы.
Матч в Мельбурне завершился за два сета со счетом 6:4, 6:2. Испанка выступала на Australian Open под 11 номером посева. 26-летняя Соболенко побеждала на турнире в 2023 и 2024 годах. На этот раз в финале она сыграет с победительницей матча между Мэдисон Киз из США (19 номер посева) и Игой Свёнтек из Польши (2).
Как призналась после матча Соболенко, они с Бадосой останутся подругами вне корта, чтобы на нем не происходило, хотя обе хотят победить.
«Уверена, ближайший час или день-два она будет меня ненавидеть. А дальше мы сможем снова ходить по ресторанам, по магазинам», - приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН» слова белорусской теннисистки на послематчевой пресс-конференции. Арина пообещала купить Пауле всё, что та захочет.
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