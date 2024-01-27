Соболенко второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема
27 января 202413:26
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла китаянку Синвэнь Жен в финале турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.
Для спортсменки это вторая подряд победа в турнире Большого шлема. В прошлом году Соболенко в финале Australian Open обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину из Казахстана.
Накануне россиянин Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв в пяти сетах немецкого спортсмена Александра Зверева, отмечает «Радиоточка НСН». Медведев проигрывал 0:2 по сетам, но смог вырвать победу - 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соболенко второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема
- Концерт Алексея Кортнева отменили в Перми
- Собянин рассказал о реализации нацпроекта «Производительность труда»
- В МИД РФ назвали срок доставки в Россию тел погибших при крушении самолета в Афганистане
- Иван Янковский получил пятого «Золотого орла» и извинился перед отцом
- ВСУ 15 раз за сутки ударили по Белгородской области
- Галкин* рассказал об отмене концертов на Бали
- Глава ЦБ Италии предупредил о последствиях для евро после конфискации прибыли от российских активов
- Генконсул России: Исполнителей из «Би-2» депортируют из Таиланда
- В украинской Раде заявили о невозможности запрета российского контента
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru