Соболенко второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла китаянку Синвэнь Жен в финале турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

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Для спортсменки это вторая подряд победа в турнире Большого шлема. В прошлом году Соболенко в финале Australian Open обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину из Казахстана.

Накануне россиянин Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв в пяти сетах немецкого спортсмена Александра Зверева, отмечает «Радиоточка НСН». Медведев проигрывал 0:2 по сетам, но смог вырвать победу - 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

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ФОТО: РИА Новости
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