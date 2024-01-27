Соболенко второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема

Для спортсменки это вторая подряд победа в турнире Большого шлема. В прошлом году Соболенко в финале Australian Open обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину из Казахстана.



Накануне россиянин Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв в пяти сетах немецкого спортсмена Александра Зверева, отмечает «Радиоточка НСН». Медведев проигрывал 0:2 по сетам, но смог вырвать победу - 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

