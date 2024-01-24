Теннисистка Пивоварова назвала Медведева фаворитом полуфинала Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что Даниил Медведев является явным фаворитом Открытого чемпионата Австралии 2024 (Australian Open). Об этом она сообщила «Газете.Ru».

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Ранее стало известно, что соперником российского теннисиста в полуфинале чемпионата станет 6-я ракетка мира, немецкий спортсмен Александр Зверев.

«Я считаю, что Медведев выше уровнем, чем Зверев, поэтому у него будет преимущество. У Зверева не очень сильная вторая подача, и Даниил может это использовать», - пояснила Пивоварова.

По ее словам, исход встречи во многом будет зависеть от физического состояния соперников. Малейшая слабость может решить исход матча.

На данный момент Медведев остается единственным представителем России в мужском одиночном разряде чемпионата, напоминает «Радиоточка НСН».

