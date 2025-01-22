Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open в паре

Представительницы России Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде. Они без труда выиграли в четвертьфинале у своей соотечественницы Камиллы Рахимовой, которая выступает в паре с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Матч в Мельбурне завершился в двух сетах - 6:3, 6:0. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», примечательно, что обе пары не получили на турнире номера посева. За выход в финал россиянки поборются с первой сеяной парой - Катериной Синяковой (Чехия) - Тэйлор Таунсенд (США).

Андреевой 17 лет, она занимает текущую 15 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. Шнайдер 20 лет, она 13 в рейтинге. В парном рейтинге WTA Шнайдер идет 36, Андреева - 51. В 2024 году девушки выиграли серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

