Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open в паре
Представительницы России Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде. Они без труда выиграли в четвертьфинале у своей соотечественницы Камиллы Рахимовой, которая выступает в паре с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
Матч в Мельбурне завершился в двух сетах - 6:3, 6:0. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», примечательно, что обе пары не получили на турнире номера посева. За выход в финал россиянки поборются с первой сеяной парой - Катериной Синяковой (Чехия) - Тэйлор Таунсенд (США).
Андреевой 17 лет, она занимает текущую 15 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. Шнайдер 20 лет, она 13 в рейтинге. В парном рейтинге WTA Шнайдер идет 36, Андреева - 51. В 2024 году девушки выиграли серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru